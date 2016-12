அதிமுக ஆட்சி.... ஜோதிமணியின் நெத்தியடி கேள்வி....!

அதிமுக ஆட்சியில் ஒரு அதிகாரிக்கே ஆயிரக்கணக்கான கோடி மதிப்பில் சொத்து உள்ளது என்றால் அந்த ஆட்சியின் ஊழல் எவ்வளவு பெரிதாக இருக்கும் என்று கரூர் ஜோதிமணி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

Karur Congress leader Jothimani has wonderd about the ADMK govt's corruption and slammed how big this govt in corruption.