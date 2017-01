சாத்தூர் அருகே பத்திரிகை நிருபர் வெட்டிக் கொலை.. மர்ம கும்பல் வெறிச் செயல் !

சாத்தூர் அருகே பத்திரிகை நிருபவர் வெட்டிக்கொலை செய்யப்பட்டார்.

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 1:18 [IST]

English summary

A journalist of a weekly magazine, S. Karthigai Selvan (43), was hacked to death Virudhunagar-Tirunelveli Highway late on Monday evening.