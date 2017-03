ரஜினியின் 2.0 படப்பிடிப்பால் திருவல்லிக்கேணியில் நெரிசல்- படம்பிடித்த நிருபர் மீது தாக்குதல்

ரஜினிகாந்தின் 2.0 படப்பிடிப்புக்காக திருவல்லிக்கேணியில் சாலையில் இடையூறாக நின்றிருந்த வாகனங்களை புகைப்படம் எடுத்த செய்தியாளர் மீது தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Photo journalists belonging to The Hindu attacked by Rajinikanth's 2.0 movie crew.