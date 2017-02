அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் சிறை வைக்கப்பட்ட கூவத்தூரில் பத்திரிகையாளர்கள் திடீர் மறியலால் பரபரப்பு

அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் சிறை வைக்கப்பட்டுள்ள கூவத்தூர் ரிசார்ட் முன்பாக பத்திரிகையாளர்கள் திடீரென சாலை மறியல் போராட்டம் நடத்தியதால் பதற்றம் ஏற்பட்டது.

Story first published: Sunday, February 12, 2017, 18:26 [IST]

English summary

Journalists staged a protest near Kuvathur Resorts where the ADMK MLas was caputred by Sasikala.