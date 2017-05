கொல்கத்தா உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி கர்ணன் எங்கே? - வீடியோ

கொல்கத்தா உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி சி.எஸ் கர்ணனை கைது செய்ய உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்ட நிலையில் அவர் எங்கே இருக்கிறார் என போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Calcutta high court judge C.S. Karnan has dispute with other Judges.And supreme court ordered to arrest him. But sources said, he absconded.