சசிகலாவின் முதல்வர் கனவுக்கு சாவு மணி அடித்த குன்ஹாவின் தீர்ப்பு இதுதான் !

சொத்து குவிப்பு வழக்கில் குன்ஹா தீர்ப்பு செல்லும் என்று உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பளித்துள்ளது. 3 பேரும் உடனடியாக சரணடைய வேண்டும் என்றும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

English summary

AIADMK general secretary VK Sasikala suffered a major jolt with the Supreme Court upholding the trial court's judgment convicting her in the 21-year-old disproportionate assets case against her. With this, Sasikala stands disqualified to take over as Tamil Nadu chief minister.