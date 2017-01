மக்களின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப தீர்ப்பு வழங்க முடியாது: சென்னை ஹைகோர்ட் தலைமை நீதிபதி பேச்சு

பெரும்பான்மை மக்களின் கருத்தும், எதிர்பார்ப்பும் வேறு வகையில் உள்ளன. ஆனால் அவர்களின் விருப்பத்தை கோர்ட்டால் நிறைவேற்ற முடிவதில்லை என தலைமை நீதிபதி கவுல் தெரிவித்தார்.

English summary

Madras High court CJ Sanjay Kishan Kaul says Judges can't give orders or verdict based on the people sentiments.