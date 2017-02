சீனியர்களுக்கு உள்ள பொறுமை ஜுனியர் பன்னீர்செல்வத்துக்கு இல்லை- சசிகலா ஆதரவு எம்எல்ஏ செம்மலை

சீனியர்களுக்கு உள்ள பொறுமை ஜுனியர் பன்னீர்செல்வத்துக்கு இல்லை என சசிகலா ஆதரவு எம்எல்ஏவான செம்மலை தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

ADMK MLA Semmalai says that junior O.Paneerselvam not having patients like senior people.He accused that opponent parties using OPS as tool.