சென்னை உயர்நீதிமன்ற புதிய தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி!

சென்னை உயர்நீதிமன்றத்துக்கு கொல்கத்தாவைச் சேர்ந்த நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி, தலைமை நீதிபதியாக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Justice Indra banerjee nominated as chief justice of Madras high court. And she will take the charge with in two weeks.