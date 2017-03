நான் ஏன் போக வேண்டும் கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதி கர்ணன்... உச்சநீதிமன்றத்தில் ஆஜர்

'நான் ஏன் போக வேண்டும்' என்று கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதி கர்ணன் இன்று உச்சநீதிமன்றத்தில் ஆஜராகியுள்ளார்.

English summary

After many warning, Justice Karnan has appeared in Supreme Court today.