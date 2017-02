ஜெ., சசி உள்ளிட்டோரை விடுவித்த நீதிபதி குமாரசாமியின் தப்புக் கணக்கு தீர்ப்பு இதுதான்!

சொத்து குவிப்பு வழக்கில் ஜெயலலிதா, சசிகலா உள்ளிட்டோரை விடுவித்த கர்நாடகா உயர்நீதிமன்ற தனிநீதிபதி குமாரசாமியின் தீர்ப்பை உச்சநீதிமன்றம் ரத்து செய்துள்ளது.

English summary

Here the verdict of Karnataka High court Justice Kumaraswamy in Jayalalithaa's asset case.