நந்தினி கொலைக்கு நீதி வேண்டும் - கமல் #Justice4Nandhini

நந்தினிக்கு நீதி கிடைத்தாக வேண்டும். காவியோ, காதியோ, பச்சையோ, வெள்ளையோ, சிவப்போ அல்லது கறுப்போ எதுவுமே விஷயம் இல்லை என்று நடிகர் கமல்ஹாசன் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Justice4Nandhini a must. Kaavi(saffron) khadigreenwhite red or black does'nt matter. God is no reason for crime .. I am human 1st Indian 2nd

English summary

Justice for Nandhini a must. saffron khadi green white red or black does'nt matter. God is no reason for crime I am human first Indian second said Kamal hassan.