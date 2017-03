தர்மபுரி இளவரசன் மரணம்… நீதிபதி முன் திவ்யா ஆஜராகி சாட்சியம்

தர்மபுரி இளவரசன் மரணம் குறித்து ஒரு நபர் விசாரணை ஆணையத்தின் முன் திவ்யா நேரில் ஆஜராகி சாட்சியம் அளித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Former High Court Judge Justice S R Singaravelu commission, which was set to probe Dalit youth Ilavarasan murder, has inquired Divya in Dharmapuri.