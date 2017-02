நல்ல தீர்ப்பு... மகிழ்ச்சி - சொத்துக்குவிப்பு வழக்கு விசாரணை அதிகாரி நல்லமநாயுடு

சசிகலா உள்ளிட்டோருக்கு உச்சநீதிமன்றம் அளித்த தண்டனையின் மூலம் நீதி வென்றுள்ளது என்று சொத்துக்குவிப்பு வழக்கை விசாரித்த ஓய்வு பெற்ற எஸ்.பி என். நல்லமநாயுடு கூறியுள்ளார்.

English summary

N. Nallamma Naidu, a retired Superintendent of Police of the Directorate of Vigilance and Anti-Corruption. Nallamma Naidu who was appointed as investigating officer took up further investigation.