அதிமுக பொதுச்செயலாளராக சசிகலாவை நியமித்ததை எதிர்த்த வழக்கு.. வாபஸ் பெற்ற கே.சி.பழனிச்சாமி

சசிகலா தரப்பில், தேர்தல் ஆணையத்திடம் விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதால் அவரை அதிமுக பொதுச்செயலாளராக நியமித்ததை எதிர்க்கும் மனுவை வாபஸ் பெறுவதாக கே.சி.பழனிச்சாமி தெரிவித்தார்.

English summary

K.C.Pazhanichami withdrawn his petition on Sasikala appointment as AIADMK general secretary.