சஸ்பென்ஷனை ரத்து செய்த ஓ.பி.எஸ்.. நேரில் போய் தேங்க்ஸ் சொன்ன ஞானதேசிகன், அதுல் ஆனந்த்!

தங்கள் மீதான சஸ்பென்ட் நடவடிக்கையை ரத்து செய்த முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வத்துக்கு மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் ஞானதேசிகன், அதுல் ஆனந்த் ஆகியோர் நன்றி கூறியுள்ளனர்.

English summary

Former Chief secretary K Gnanadesikan and senior IAS officer Athul Anand met the CM O Panneerselvam and thanked him for lifting the suspension on them.