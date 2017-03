ராமஜெயத்தை கொன்றது யார்? ஏன்? - 5 ஆண்டாக நீடிக்கும் மர்மம் - கடந்து போகும் நினைவு நாட்கள்

கே.என் நேருவின் தம்பி ராமஜெயம் கொலை செய்யப்பட்டு 5 ஆண்டுகள் கடந்த பின்னரும் கொலையாளி யார் என்பதில் மர்மம் நீடிக்கிறது. 5வது ஆண்டு நினைவு தினம் இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது.

English summary

Former Minister K N Nehru and DMK worker are remembering murdered Ramajayam on his 5th year death anniversary today.