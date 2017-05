சசிகலாவின் உண்மையான விசுவாசி தான் தம்பிதுரை.. கே.பி.முனுசாமி ஆவேசம்!

சசிகலாவின் விசுவாசியாக தம்பித்துரை செயல்படுகிறார் என்று முன்னாள் அமைச்சர் கே.பி.முனுசாமி கூறியுள்ளார்.

English summary

Former minister and ops supporter K.P.munusamy Accusation on Lok Sabha Deputy Speaker M Thambidurai