அதிமுக அணிகள் இணைப்பு நடவடிக்கை தோல்வி.. எடப்பாடி அணி மீது கே.பி.முனுசாமி சரமாரி குற்றச்சாட்டு

எடப்பாடி அணியினர் மீது முன்னாள் அமைச்சர் முனுசாமி சரமாரியாக குற்றச்சாட்டுகளை வைத்துள்ளதால் இரு அணிகளும் இணைவதில் சிக்கல் எழுந்துள்ளதாகவே தெரிகிறது.

English summary

OPS team Munusamy severly condemns Edappadi team. They are suppossed to do talks today. But it was not yet happened.