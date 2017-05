இப்போ காசு பணத்துக்காக சிபிஐ ரெய்டு… ஆனால் அப்போ… "தம்பி பிரபாகரன்" வீட்டில் தங்கியதால் ரெய்டு!

வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து குவித்ததால் இப்போது சிபிஐ ரெய்டு நடக்கிறது. ஆனால் 1982ல் விடுதலைப் புலிகள் தலைவர் பிரபாகரன் தங்கி இருந்ததால் ரெய்டு நடந்தது.

Story first published: Thursday, May 18, 2017, 12:13 [IST]

DMK spokesperson K.S. Radhakrishnan has shared on his Facebook about CBI raid held in 1982, when LTTE leader Prabhakaran stayed in his residence.