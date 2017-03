மோடி ஆட்சியில் தமிழகத்தில் இந்தி திணிப்பு.. தார் சட்டியை மீண்டும் தூக்க வேண்டுமா: கி.வீரமணி வார்னிங்

மோடி ஆட்சியில் தமிழகத்தில் இந்தி திணிப்பு அதிகரித்துள்ளது. இதனால் சார் சட்டியை மீண்டும் தூக்க வேண்டுமா என கி. வீரமணி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

English summary

DK leader K Veeramani has threatened to launch an agitation over erasing town names in English on signboard across highways.