இன்னும் ஏன் ஆளுநரை நியமிப்பதில் இவ்வளவு தாமதம்.. கி.வீரமணி

தமிழகத்திற்கு நிரந்தர ஆளுநரை நியமிப்பதில் ஏன் இவ்வளவு தாமதம் என்று தி.க. தலைவர் கி.வீரமணி கேட்டுள்ளார்.

English summary

DK leader K Veeramani has questioned why central govt is delaying to appoint a permanent governor to TN.