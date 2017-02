ஆணாதிக்கம் கோலோச்சும் உலகில் மீண்டும் ஒரு பெண்- சசிகலாவிற்கு கி. வீரமணி வாழ்த்து

ஆணாதிக்கம் கோலோச்சும் உலகில் மீண்டும் ஒரு பெண், கட்சித் தலைமை, ஆட்சித் தலைமை இரண்டையும் பெறுவது நல்ல திருப்பம் என திராவிடர் கழக தலைவர் கி.வீரமணி தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

DK president Veeramani support and welcome for Sasikala to become TamilNadu Chief Mininster.