அமைச்சரவையில் 3-வது இடத்துக்கு முன்னேறிய கே.ஏ.செங்கோட்டையன்!

எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையிலான அமைச்சரவையில் 3-வது இடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளார் பள்ளி கல்வி அமைச்சர் கே.ஏ. செங்கொட்டையன்.

English summary

School Education Minister KA Sengottaiyan appeared to be the Number three in the Edappaadi Palanisamy Cabinet.