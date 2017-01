நான் கேட்கும் இலாகாதான் வேண்டும்... சசிகலாவுடன் செங்கோட்டையன் மோதல்!

சசிகலாவிடம் தாம் விரும்பும் இலாகாவை ஒதுக்க செங்கோட்டையன் வலியுறுத்துகிறாராம். ஆனால் மன்னார்குடி தரப்போ இதற்கு மறுப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

English summary

Sources said that Former Minister KA Sengottaiyan wants Transport or Local Body Minister Post. But Sasiaka's relatives offer only Food or Khadi Minister post.