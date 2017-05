மாணவர்களின் மன அழுத்தத்தை குறைக்கவே ரேங்க் முறை மாற்றம் - செங்கோட்டையன்

ரேங்க் முறையினால் மாணவர்களுக்கு மன அழுத்தம் ஏற்படுகிறது. அதை போக்கும் வகையில் ரேங்க் முறை கைவிடப்படுவதாக தமிழக பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Education Minister Senkottaiyan has explained press person, why canceled rank system in Tamil Nadu HSC Class Plus 2 and SSLC examinations.