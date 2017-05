எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டார் மாஃபா.. அவர் போகாத கட்சியே இல்லை.. கடம்பூர் ராஜு தடாலடி!

தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்துக் கட்சிகளுக்கும் போய்விட்டு வந்தவர்தான் மாஃபா பாண்டியராஜன் என்று கடம்பூர் ராஜு விமர்சித்துள்ளார்.

Story first published: Wednesday, May 17, 2017, 14:45 [IST]

Minister Kadambur Raju has attacked OPS team Mafoi Pandiarajan in Kovilpatti today.

