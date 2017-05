ஓரம் கட்டப்படும் காடுவெட்டி குரு.. கடும் அதிருப்தியில் ஆதரவாளர்கள்.. பாமகவில் படபடப்பு!

பாமகவில் காடுவெட்டி குரு ஓரம்கட்டப்பட்டுள்ளதால் அவரது ஆதரவாளர்கள் கடும் அதிருப்தியில் இருந்து வருகின்றனர்.

English summary

PMK sources said that Vanniyar Sangam leader Kaduvetti Gur was Sidelined by Dr Anbumani Ramadoss.