ரூ.90 கோடி வருமானத்துக்கு வரி ஏய்ப்பு செய்த காளீஸ்வரி நிறுவனம்.. ஒப்புக்கொண்டதாக தகவல்!

காளீஸ்வரி நிறுவனம் 90 கோடி ரூபாய் வருமானத்துக்கு வரி செலுத்த வில்லை என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Kaleeswari has not paid tax for Rs 90 crore income. There is also information that the company has agreed that they did not pay more taxes.