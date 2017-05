தங்கத் தேரில் பச்சை பட்டுடுத்தி வைகை ஆற்றில் இறங்கினார் கள்ளழகர் - வீடியோ

அழகர்கோயிலில் இருந்து கிளம்பிய கள்ளழகர் பச்சை பட்டு உடுத்தி தங்கத்தேரில் இன்று காலை 6.30 மணிக்கு வைகை ஆற்றில் இறங்கிய வைபவம் நடந்தது. சித்திரை திருவிழாவால் மதுரையே விழாக்கோலத்தில் உள்ளது.

English summary

In Madurai chitirai festival, kallalagar coming to Vaigai river is very important event. Today morning kallalagar came to Vaigai river and thousand and thousand people seen and enjoyed.