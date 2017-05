வறண்டு போன வைகை... தண்ணீர் தொட்டியில் இறங்கிய கள்ளழகர்

வறட்சியால் வைகை ஆறு வறண்டு போனதால் நீர் நிரப்பப்பட்ட தண்ணீர் தொட்டியில் எழுந்தருளினார் கள்ளழகர்.

English summary

As the river Vaigai has gone dry, devotees prayed to the lord Kallazhagar to pour in his mercy on the people to get rid of the poverty.