அதிர்வேட்டுகள் முழங்க மதுரை புறப்பட்டார் கள்ளழகர் - மே 10ல் வைகையில் இறங்குகிறார்

வைகை ஆற்றில் எழுந்தருளும் நிகழ்வுக்காக அழகர்கோலிலிருந்து கள்ளழகர் மதுரைக்கு புறப்பட்டார். செவ்வாய்கிழமை எதிர்சேவை நடக்கிறது.

English summary

The deity Lord Sundaraja Perumal alies Kallazhagar, who left his abode in Alagarkoil on today evening.