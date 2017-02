மக்கள் தீர்ப்பை சசிகலா மதிக்க வேண்டும், ஓ.பி.எஸ் தொடர்ந்து ஆட்சி செய்ய வேண்டும்.. கமல்ஹாசன்

மக்கள் தீர்ப்பை சசிகலா மதிக்க வேண்டும், முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் ஆட்சியைத் தொடர வேண்டும் என்று கமல்ஹாசன் கூறியுள்ளார்.,

English summary

Actor Kamal Haasan has extendeed his support to CM O Panneerselva, he has once again spoken out on the ongoing political turmoil in the state. Talking to India Today, Kamal Haasan came out in support of O Panneerselvam and said, "I have my reservations for both OPS and Sasikala but right now, I support Panneerselvam as he had already proven his mettle in politics."