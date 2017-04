மன்னிப்பு கேட்கிறவன் பெரிய மனுஷன் - சத்யராஜூக்கு கமல் பாராட்டு

பாகுபலி படத்திற்காக கன்னடர்களிடம் வருத்தம் தெரிவித்த நடிகர் சத்யராஜூக்கு , நடிகர் கமல்ஹாசன் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.

Congrats Mr. Sathyaraj for maintaining rationality in a troubled environement. Quoting VirumaaNdi மன்னிப்புக் கேக்கறவன் பெரியமனுசன். Bravo

English summary

Kamal hassan congrats Sathyaraj in his twitter page, Sathyaraj for maintaining rationality in a troubled environement.