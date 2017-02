நாட்டை விட்டே ஓடிப்போகிறேன் என்று சொன்ன கமலுக்கு தமிழக அரசை விமர்சிக்க தகுதியில்லை: செங்கோட்டையன்

இந்தியாவை விட்டே போகிறேன் என்ற கமல் தமிழ்நாட்டை பற்றி பேச தகுதியில்லை என்று, அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Kamal Hassan has no rights to criticise AIADMK government, says school education minister K. A. Sengottaiyan.