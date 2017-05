மதம் குறித்து அவதூறு பேச்சு.. வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி ஹைகோர்ட் மதுரை கிளையில் கமல்ஹாசன் மனு

மகாபாரதம் குறித்து அவதூறாக பேசியதாக தொடுத்த வழக்கை ரத்து செய்யக்கோரி நடிகர் கமல்ஹாசன் மதுரை ஹைகோர்ட் கிளையில் மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளார்.

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 0:31 [IST]

English summary

Actor kamal hassan appealed to the chennai high court madurai branch to cancel the defamation case