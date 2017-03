ஈரோட்டில் கமல் உருவ பொம்மையை எரிக்க முயன்ற அந்த கட்சியினர்.. அதிமுக கிடையாது!

ஈரோடு மாவட்ட இந்து மக்கள் கட்சியினர் ஈரோடு எம்.ஜி.ஆர். சிலை அருகில் நடிகர் கமல்ஹாசனின் உருவபொம்மையை எரிக்க முயன்றனர்.

English summary

Hindu Makkal Katchi members were arrested after they try to burn Kamal Hassan effigy.