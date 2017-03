அரசு தரப்பிலிருந்து பாயும் வழக்குகள்.. ரசிகர்களை காப்பாற்ற கமல் பலே ஐடியா!

சட்ட நடவடிக்கைகளை சமாளிக்க மாவட்டந்தோறும் தமது இயக்கத்தில் உள்ள 25 வக்கீல்களை ஒழு குழுவாக நியமிக்க நடிகர் கமல்ஹாசன் திட்டமிட்டுள்ளார்

Story first published: Tuesday, March 7, 2017, 17:27 [IST]

English summary

Actor Kamal Hassan starting preparation to tackle Governments action against his fans club members.