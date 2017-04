நடிகர்கள் சத்யராஜூக்கும் கமலுக்கும் பணத்தை பற்றி மட்டும் தான் கவலையாம்.. எச்.ராஜா பாய்ச்சல்!

நடிகர்கள் சத்யராஜும் கமல்ஹாசனும் பணத்தை பற்றி மட்டும்தான் கவலை கொள்கிறார்கள் பாஜக தேசிய செயலாளர் எச்.ராஜா குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

Whether it is Kamal or Sathyaraj they are bothered only about money. Their love for Tamil and their Tamil sentiment is only skin deep

Story first published: Saturday, April 22, 2017, 9:38 [IST]

English summary

H Raja condemns Actor Sathyaraj and Kamal in his twitter page.He said Whether it is Kamal or Sathyaraj they are bothered only about money. Their love for Tamil and their Tamil sentiment is only skin deep H.Raja said