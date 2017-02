நீதியில் நியாயம் கலந்திருத்தல் வேண்டும்.. சொத்துக் குவிப்பு வழக்கு குறித்து கமல் கருத்து!

நீதியில் நியாயம் கலந்திருத்தல் வேண்டும் என்று சொத்துக் குவிப்பு வழக்கு குறித்து நடிகர் கமல் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Actor Kamal Haasan has tweeted his comment on DA case verdict. The SC is all set to announce the verdict tomorrow.