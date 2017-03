தமிழகத்தில் உடனடியாக தேர்தல் நடைபெற வேண்டும்..கமல்ஹாசன்

தமிழகத்தில் தேர்தல் நடைபெற வேண்டும் என்றும் எளிமையான அணுகுமுறையுடன் கூடிய தலைவர் தேவை என்றும் நடிகர் கமல்ஹாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Actor Kamal Haasan has sait that Tamil Nadu needs immediate election to the assembly.