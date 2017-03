எனது பெயரில் வெளியிடப்படும் கற்பனை கூற்றுகளை நிறுத்துக: கமல் கடும் கண்டனம்

தமது பெயரில் வெளியிடப்படும் கற்பனை அறிக்கைகளை உடனே நிறுத்த வேண்டும் என நடிகர் கமல்ஹாசன் கடும் கண்டனத்துடன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Kamalhaasan has denied and condemned that the Portal (Not Oneindia Tamil) which carried the false statements in his name.