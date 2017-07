நான் அரசியலுக்கு என்றோ வந்துவிட்டேன்.. கமல்ஹாசன் டிவிட்டால் மீண்டும் பரபரப்பு

சென்னை: இந்தி திணிப்பிற்கு எதிராக என்று குரல் கொடுத்தேனோ அன்றோ தாம் அரசியலுக்கு வந்துவிட்டதாக நடிகர் கமல்ஹாசன் கூறியுள்ளார்.

இதுகுறித்து கமல்ஹாசன் டிவிட்டர் மூலம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:

ஊழல் குறித்து இணையதளத்தில் மக்களே குரல் கொடுக்க வேண்டும். கேள்வி கேட்பவர்களை கைது செய்யும் அளவுக்கு தென்னகத்தில் சிறைகள் இல்லை.

அரசியலுக்கு என்றோ வந்து விட்டேன். துணிவுள்ள சினிமாக்காரர்கள் குரல் கொடுத்தாலே அரசின் ஊழல் பாத்திரம் பொங்கி வழியும். ஊழல் குறித்த விவரங்களை www.tn.gov.in.ministerslist என்ற இணையதளத்தில் தெரிவிக்கலாம்.

நான் அரசியலுக்கு வந்து விட்டதை அமைச்சர் ஜெயக்குமார், எச்.ராஜா ஆகியோர் உணரவில்லை. வரி ஏய்ப்பு நடவடிக்கை எடுப்பேன் என மிரட்டுவது கோபத்தையும், சிரிப்பையும் வரவழைக்கிறது. இந்தி திணிப்புக்கு எதிராக என்று குரல் கொடுத்தேனோ அன்றே நான் அரசியலுக்கு வந்துவட்டேன்.

எல்லா துறைக்கும் மக்கள் குரல் கொடுப்பார்கள்; என் துறைகான ஊழலை நான் சுட்டிக்காட்டுகிறேன். சினிமாவில் வரி விலக்கு அளிக்கிறேன் பேர்வழி என்று ஒவ்வொரு படத்திற்கும் தனிச்சான்றிதழ் வழங்க நடக்கும் லஞ்ச நாடகங்களுக்கு என்னைப் போல் வெகு சிலரை தவிர, மற்றவரெல்லாம் பயந்து உடந்தையாய் இருக்கின்றனர்.

இது என் குரல் துணிவுள்ள சினிமாக்காரர்கள் மட்டும் குரல் கொடுத்தாலோ, அரசின் ஊழல் பாத்திரம் பொங்கி வழியும், மக்கள் மந்தைகள் அல்லர். மக்கள் குரல் கேட்கும் மாண்பை எய்துங்கள். இவ்வாறு கூறியுள்ளார் கமல்ஹாசன்.

A request to my fans and the discerning people of TN. நேர்மையான தமிழகக் குடிமக்களுக்கும் ,என் தலைமையை ஏற்ற தொண்டர் படைக்கும் சமர்பணம் pic.twitter.com/OFqbDaJ5wS