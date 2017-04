வினோத் கண்ணா மறைவுக்கு கமல்ஹாசன் இரங்கல்

சென்னை: மூத்த இந்தி நடிகர் வினோத் கன்னா மறைவுக்கு நடிகர் கமல்ஹாசன் தனது இரங்கலைத் தெரிவித்துள்ளார்.

நடிகர் வினோத் கன்னாவுக்கு கடந்த 31 ந்தேதி திடீரென உடல்நலக்குறைபாடு ஏற்பட்டது. இதைத் தொடர்ந்து மும்பையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அவர் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

இந்தநிலையில் இன்று காலை காலமானார். அவரது மறைவுக்கு இந்திய திரையுலகமே அஞ்சலி செலுத்தி வருகிறது. வினோத் கன்னா மறைவிற்கு நடிகர் ரஜினி உள்ளிட்ட திரையுலகினர் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.

வினோத் கன்னா மறைவிற்கு டிவிட்டரில் தனது இரங்கலைத் தெரிவித்துள்ளார் நடிகர் கமல்ஹாசன். அதில், "புற்று நோய்க்கு எதிராக போராடிய வினோத் கன்னாவின் தைரியம் என்றும் நினைவில் நிற்கும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

A valiant fighter not only in movies.His battle against cancer was brave His his work will be remembered. No more pain Dear Vinodh Bhai