பொய் வழக்கை எதிர்த்து கோர்ட்டில் மனு...கனகராஜ் சகோதரர் தனபால் முடிவு

கொடநாடு காவலாளி கொலை வழக்கில் கனகராஜிற்கு தொடர்பிருப்பதாக கூறுவதை ஏற்க முடியாது என்று அவரது சகோதரர் தனபால் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Kanagaraj's brother decided to file a petition in court against the involvement of kanagaraj in kodanadu murder