காஞ்சிபுரம் அருகே லாரி மோதி மாணவி மரணம் - லாரி தீ வைத்து எரிப்பு

காஞ்சிபுரம் அருகே பள்ளி மாணவி லாரி மோதியதில் உயிரிழந்தார். விபத்தை ஏற்படுத்திய லாரியை கிராம மக்கள் தீ வைத்து.

English summary

A Villagers set fire to a tipper lorry after it ran over a class X girl student riding pillion in her father's bicycle in neighbouring Kancheepuram district on Monday evening.