கங்கை அமரன் பண்ணை வீடு உட்பட 112 ஏக்கர் நிலங்களை அபகரித்தாரா சசிகலா? போலீஸார் விசாரணை

காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள 112 ஏக்கர் நிலங்களை அபகரித்ததாக சசிகலா மீதான புகார் குறித்து மாவட்ட போலீஸார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

English summary

Kanchipuram police starts probe against Sasikala on 112 acre worth land grabbing case in Kanchipuram in and around.