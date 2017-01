காஞ்சிபுரம் டான் ஸ்ரீதரின் தம்பி செந்திலைத் தூக்கியது அமலாக்கப் பிரிவு!

காஞ்சிபுரம் டான் ஸ்ரீதர் தம்பி செந்தில் நேற்று இரவு சென்னை அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகளால் காஞ்சிபுரத்தில் கைது செய்யப்பட்டார்.

English summary

Notorious Don Kanchipuram Sridhar's brother Senthil has been arrested in Kanchipuram yesterday.