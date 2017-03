ரேசனில் அரிசி, பருப்பு தட்டுப்பாடு... போராட்டம் நடத்திய கனிமொழி எம்.பி கைது

ரேசன் கடைகளில் அரிசி, பருப்பு தட்டுப்பாடு நிலவுவதாக திமுக எம்.பி கனிமொழி குற்றம் சாட்டியுள்ளார். கடையை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்திய கனிமொழி கைது செய்யப்பட்டார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

DMK MP Kanimozhi MP arrested protest before ration shop. Opposition DMK is today staging agitations in front of the fair price shops in the state demanding distribution of essential commodities to the consumers.