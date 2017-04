ஆர்.கே.நகர்: நாடார் வாக்குகளுக்காக கனிமொழியை களமிறக்கும் மு.க. ஸ்டாலின்!

ஆர்.கே. நகர் தொகுதியில் நாடார் வாக்குகளை அள்ளுவதற்காக கனிமொழி பிரசாரம் செய்ய ஒப்புக் கொண்டுள்ளாராம் ஸ்டாலின்.

Story first published: Monday, April 3, 2017, 8:41 [IST]

English summary

DMK Sources said that their Working President MK Stalin now allow to Rajya Sabha MP Kanimozhi to Campaign in RK Nagar By election.